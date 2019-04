nyheter

I svarbrevet til Luftambulansetjenesten HF vurderer de om etablering av denne landingsplassen er forenelig med allmenne hensyn.

– Behovet for en landingsplass for luftambulansetjenesten er av såpass vesentlig betydning forsamfunnet, at behovet forholdsvis klart veier tyngre enn de ulemper dette vil kunne medføre for omgivelsene, konkluderer Luftfartstilsynet.