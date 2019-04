Drapssaken går hele uken

nyheter

Mannen i 50-årene har sittet i varetekt siden i april i fjor, da hans ekskone Houda Lamsaouri ble funnet død i en leilighet på Notodden i Telemark. Mannen ble arrestert i Harstad kort tid etter at den drepte ble funnet. Statsadvokatene i Vesfold, Telemark og Buskerud har anklaget mannen for tre brudd på straffeloven.

Ifølge tiltalen kvalte han sin tidligere kone i hennes leilighet på Notodden. Han skal så ha etterlatt den lille datteren han hadde med den drepte alene i leiligheten sammen med liket av sin døde mor, og kjørte fra Notodden hjem til Harstad.

På vei til Notodden mener påtalemakten at han monterte et falskt kjenningsmerke på bilen for å gi inntrykk av at bilen var lovlig registrert, og kjørte så til drapsstedet. Etter drapet skiftet han tilbake til det gamle kjenningsmerket, og kjørte hjem til Harstad.

Selve drapstiltalen er tatt ut etter ordre fra Riksadvokaten.

Ifølge politiet skal mannen ha innrømmet å ha vært til stede i leiligheten på tidspunktet kvinnen døde. Men han har hele tiden nektet straffskyld.

Mannen var i flere år gift med den marrokanske kvinnen, de bodde sammen i Harstad og hadde et felles barn. Senere ble de skilt, og hun flyttet sørover med barnet.

I mars i 2018 vant kvinnen en barnefordelingssak mot mannen i Trondenes tingrett.

Det er satt av fem dager til rettssaken, som etter planen avsluttes fredag. Advokat Mari Gjersøe forsvarer tiltalte, mens aktoratet ledes av Mariann Darre-Næss.

– Politiet jobber tregt Dette sier advokat Cecilie Nakstad, som sammen med Tom Ovesen representerer den drapssiktede harstadmannen.