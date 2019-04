Dette jobber politiet med torsdag

nyheter

Barentshavet: Troms politidistriktmelder klokka 14.15 torsdag: - Vi har i dag fått melding fra et norsk fartøy som har fått et lik i trålen i internasjonalt farvann i Smutthullet i Barentshavet. Liket blir fraktet til fastlandet for identifisering.

- Meldingen gikk ut på at det var et lik i delvis oppløsning. Vi har ingen indikasjoner på hvem denne personer er, eller om det er en mann eller kvinne, sier operasjonsleder Karl-Erik Thomassen til VG.

Han forteller at den døde kroppen nå blir fraktet til fastlandet – og videre til Tromsø – for identifisering. Politiet har opprettet undersøkelsessak, og ID-gruppen til Kripos er også koblet på.

Politiet ønsker ikke å gå ut med navnet på fartøyet som fant liket.

- Vi ønsker å skjerme dem fra medietrykket. Av hensyn til mannskapene som skal frakte liket til land, ønsker vi heller ikke å gå ut med nøyaktig posisjon for funnet, sier operasjonslederen til iTromsø.

Thomassen opplyser at det ikke er meldt om savnede i området.

Tromsø: Troms politidistrikt‏ skriver klokka 1320 torsdag at en mann i 30-årene er pågrepet av væpnet politi i sentrum etter å ha opptrådt truende. - Vi fikk flere meldinger om forholdet. Pågripelsen foregikk uten dramatikk.

Sortland: En sjåfør anmeldes for å ha kjørt i 88 km/t i 60-sonen. Førerkort beslaglagt. I tillegg ble 16 forenklede forelegg skrevet ut torsdag ettermiddag.

Bodø: Bilfører stanset av UP, mistanke om ruspåvirket kjøring torsdag morgen. Siktede er en mann i 50-årene. Anmeldes også for kjøring uten gyldig førerkort.