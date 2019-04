nyheter

– Det har vært gravd i sentrum flere ganger i løpet av de siste 30–40 årene, sier Ellen Bendiksen, som siden barnsbein av har holdt til i Storgatens Glassmagasin, nå Hjemme Hos Oss.

Graves like mye i andre byer

– Jeg er temmelig sikker på at gravearbeidene som snart igangsettes ikke vil gjøre sentrum vanskeligere tilgjengelig for kundene. Måten gravearbeidene legges opp, ved å ta felt for felt, vil begrense omfanget. Samtidig som tilgjengeligheten til butikkene som blir berørt vil bli ivaretatt.