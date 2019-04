Kulturskatt i nord

nyheter

Med midler fra Samfunnsløftet kan Hurtigrutemuseet snart vise den fram.

– Hurtigruta seiler i dag fordi noen gikk foran. Richard With, og flere med ham, ville løfte landsdelen og binde nord og sør sammen. Det ligger kraft i å fortelle denne samferdselshistorien til nye generasjoner. Derfor er vi i Museum Nord glade for at SpareBank 1 Nord-Norge ser betydninga som historien om Hurtigruten og det nye Hurtigrutemuseet har for landsdelen, sier enhetsleder Lina Vibe på Hurtigrutemuseet.

Formidler fremtidstro

Støtten på 10 millioner kroner fra Samfunnsløftet til SpareBank 1 Nord-Norge er øremerket to delprosjekt i det nye museet.

Den største delen av potten skal gjøre den gamle DS «Finmarken» tilgjengelig for publikum. En utstilling under seksjonen, med direkte tilgang inn i salongene og lugarene, skal erstatte containeren som i dag skjuler kulturhistorien for allmennheten.

– DS «Finmarken» seilte sin første tur i 1912. Museum Nord skal bruke den til å formidle troa på Nord-Norge og løfte fram de nordnorske pionerene som var med på å bygge landsdelen. Denne gründerånden trenger vi fremdeles, og Hurtigrutemuseet vil på denne måten være med å skape fremtidstro i landsdelen, sier banksjef Bernt Ola Nilsen i SpareBank 1 Nord-Norge.

Nilsen trekker også fram ildsjelene som allerede har brukt flere tusen dugnadstimer og samlet midler til å sette i stand DS «Finmarken».

– I dag ser vi hvor store ringer i vanner slike mennesker skaper, både i det enkelte lokalsamfunn og i landsdelen. Når det nye Hurtigrutemuseet står ferdig neste år, med store positive ringvirkninger, er det båret fram også av lokal dugnadsvilje, sier Nilsen.

Lokal kulturscene

Det andre delprosjektet som Samfunnsløftet skal finansiere, er å sette i stand dekkene på skipet som siden 1999 har stått på land på Stokmarknes – nemlig MS «Finnmarken» fra 1956.

– Dette vil gjøre at skipet inne i glassbygget skinner når du ser det. Synet vil bli ikonisk! Like viktig er det at dette blir en fin arena for spennende, innovative formidlingstiltak og nye kulturtilbud for lokalsamfunnet, sier Lina Vibe fra Hurtigrutemuseet.

Tildelingen er en del av Samfunnsløftet, SpareBank 1 Nord-Norges strategi for hvordan et samfunnsutbyttet fra konsernet skal bidra til å utvikle Nord-Norge. Dette er den hittil største tildelingen fra Samfunnsløftet.