Tungtransportsjåfører over hele landet stoppet i ett minutt for å minnes sortlendingen som ble hardt skadet i en kollisjon med et utenlandsk vogntog, og som døde i mars. Charlie Dan Lind ble begravet onsdag.

– Terskelen er så lav for å være med på minnemarkeringen at vi ikke har organisert noe fra Norges lastebileierforbund sin side, sa regionsjef Odd Hugo Pedersen onsdag formiddag. – Hver enkelt bedrift avgjør om de vil være med på markeringen, sa han.