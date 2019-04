Takker av Dagsvik

Hvis jeg kan komme med et kulturelt nyttårsønske: «I denne søte juletid» med Vox Arctica, orkester og solister må bli en juletradisjon. Arne Dagsviks julekantate, skrevet på slutten av -80-tallet, fortjener i alle fall å bli løftet frem adskillig oftere enn den har blitt fram til nå. Ifølge Dagsviks hukommelse er nemlig «I denne søte juletid» gjort bare én gang i løpet av de siste 20 årene. Så det var virkelig på tide, for ikke å si på overtid. Jeg har selvfølgelig forståelse for at det av flere årsaker kan være utfordrende å diske opp med en slik romjulsrett hvert år. Nyttårsønsket står likevel ved lag.