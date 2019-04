Markerer autismedagen

nyheter

Verdens autismedag er en internasjonal anerkjent FN-dag som markeres 2. april hvert år for å øke bevisstheten rundt autisme og autismespekterdiagnoser.

Motvirke isolasjon

– Vi har siden 2015 hatt et fast fritidstilbud annenhver tirsdag for de med høytfungerende autismeforstyrrelser (også kjent som Asberger) i våre lokaler på Møteplassen på Stangnes, sier Karin Anna Øvervatn, som også er koordinator for fritidstilbudet Møteplassen A/S.

Mellom 25 og 30 personer har vært innom tilbudet, men i snitt er det rundt sju som møter disse tirsdagene.

– Målet er å motvirke isolasjon og ensomhet, forebygge tilleggsvansker, som psykiske lidelser, bidra til identitetsutvikling og gi bedre sosiale ferdigheter og kommunikasjon, sier Øvervatn.

Hun opplever at flere har tenkt å komme, men synes det er vanskelig å komme av seg selv, spesielt voksne, går det fram av en presseomtale fra kommunen.

Lokalforening

Autismeforeningen i Harstad er representert ved Tommy Nilsen. Han er likepersonkoordinator i fylkeslaget, og koordinator i lokalforeningen Nettverksgruppe Harstad ASD. ASD er forkortelse for autismespekterdiagnoser.

– Nettverksgruppe Harstad ASD er en pårørendegruppe for foreldre og pårørende med barn/unge voksne/voksne med autismespekterdiagnose. Vi teller i dag rundt 30–35 familier tilknyttet nettverket vårt, sier Nilsen.

Tanken bak nettverksgruppen er at foreldre og pårørende skal finne støtte i hverandre og dele av sine erfaringer på godt og vondt, gleder og sorger, lufte frustrasjoner og øyne nye håp.

– Dette være seg relatert til utfordringer vi som foreldre opplever med våre barn/voksne barn i hverdagen eller utfordringer våre barn/voksne barn opplever i forbindelse med skole eller arbeid, sosialt nettverk eller andre arenaer, sier han.

– Vi vet at det er flere som trenger et slikt nettverk, og som burde prøvd seg på tirsdagsmøtene. Derfor håper vi at pårørende og personene tar kontakt, sier Nilsen.