Friskt liv med pollenallergi

Fra 1. april til 7. april pågår den landsdekkende Aksjonsuken, friskt liv med pollen. Sørpå er pollensesongen startet og skaper utfordringer for over en million nordmenn, men med riktig tilrettelegging kan flere gå en bedre allergisesong i møte.

– Allergi fører til at mange mennesker blir skikkelig syke, og det får konsekvenser for både enkeltmennesker og samfunnet. Med riktig tilrettelegging og medisinering vil flere oppleve at pollensesongen blir mer håndterlig, og skaper mindre utfordringer i hverdagslivet, sier Eirin Wallervand i Sør-Troms Storlag.

Lokallaget roser Harstad kommune for å ha plantet pollenfri bjørk ved Harstad kirke, dyrket fram av Draglands Planteskole på Grytøy.

– Slike tiltak gjør oss veldig glade. Pollenfrie trær gjør det lettere å være allergiker. Cirka 20 prosent av landets befolkning sliter med mer eller mindre alvorlig pollenallergi, sier Wallervand.