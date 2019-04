Dette jobber politiet med tirsdag

nyheter

Nordkjosbotn: UPs fartsontroll på E8 endte med 15 forenklede forelegg i 60-sonen.

Pollfjelltunnelen: Et snøras gikk over veien ved tunnelen rundt klokken 23.20 i går kveld. Raset var lite og vitner fortalte at ingen ble tatt av raset.

Laksvatn: Et vogntog kjørte i autovern uten at det oppsto personskader.

Tromsø: Sent mandag kveld ble det meldt at en ståltank med silofor nedenfor Stakkevollveien holdt på å rase sammen. Det ble antatt at snømengder oppå tanken var årsak. Veien ble stengt og arbeid med å tømme tanken startet. OPPDATERING KL 06.15: Arbeidet med tømming av tanken pågår fortsatt og vil i verste fall pågå ut dagen, melder politiet. Stakkevollveien er sperret forbi stedet og vil forbli sperret til tanken er sikret. Det er skiltet omkjøring.

