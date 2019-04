Konkurranseklart kor

nyheter

De staute karene i mannskoret Bel Chorus skal nok en gang ut i verden og konkurrere. Om ganske nøyaktig en måned settes kursen mot Riga og konkurransen «Riga sings» hvor til sammen 31 kor fra 11 land deltar, og hvor Bel Chorus skal konkurrere i kategoriene mannskor og sakral a capella-musikk. I tida fram mot konkurransen spisser koret formen, og sist helg inviterte de til tre konserter rundt om i distriktet for å vise fram for publikum hvor langt de er kommet i prosessen. Søndag sang de i Galleri Nord-Norge, hvor det måtte to konserter til for at alle som ville høre på, skulle få plass.

Svensk korguru

Søndagens konsertprogram besto av konkurranserepertoaret i god blanding med nylig innøvde sanger og glansnumre fra korets standardrepertoar. I forberedelsene til både konkurransen og helgas konserter hadde de fått god hjelp av den svenske korguruen Robert Sund, som også medvirket som pianist og arrangør. Sund delte på dirigentoppgaven med korets faste leder Dag Erik Enoksen. Sistnevnte er suveren i kontakten med publikum, og det er mye på grunn av han at korets tilhengerskare er trofast og høylytt begeistret. Allerede etter første sang runget trampeklapp, selvsagt også på grunn av at koret leverte en god tolkning av sangen «My song», som de skal konkurrere med i Riga. Jeg merket meg også en dynamisk og uttrykksfull versjon av mannskorslageren «Olav Tryggvason» og en utmerket tolkning av den krevende «Lux Aurumque». Det gleder meg også at koret har valgt ut to av Knut Nystedts sanger som konkurranserepertoar i tilfelle de skulle kvalifisere seg til å konkurrere om korkonkurransens «Grand Prix».