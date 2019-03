Frp hardt ut mot Ap

nyheter

Det sier Fremskrittspartiets ordførerkandidat Eivind Stene. Han viser til utspillet fra Aps Kari-Anne Opsal som lover et sted mellom 5 til 7 millioner kroner til å styrke grunnbemanningen i sykehjemmene.

– Valgutspill

– Arbeiderpartiet har hatt makta i 7,5 år. Først når det lakker mot valg, innser partiet at noe må gjøres. Gudene skal vite at Frp i alle disse årene har foreslått forbedring i eldreomsorgen, men er hele tiden blitt stemt ned. Vi stemte imot å ta i bruk dobbeltrom og vi stemte nei til at hjelpetrengende skulle flyttes på sykehjemmet i Bjarkøy mot sin vilje. Flertallet sa ja. Jeg ønsker å få fram at vi hele tiden har fremmet forslag som ville ha bedret eldreomsorgen, men vi havnet alltid i mindretall, sier Stene.