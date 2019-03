Fikk lære av en mester

nyheter

- Veldig givende. Det var de to heggenelevenes dom etter å ha tilbragt lørdag formiddag i selskap med Miguel Trápaga. Den spanske gitaristen gjestet Harstad i forbindelse med Nordnorsk gitarfestival som ble arrangert for aller første gang denne helga. Mesterklassen var åpen for publikum, og noen få, men svært interesserte tilhørere fikk med seg hva Trápaga hadde på hjertet.

Gode tips

Både tredjeklassingen Fredrik og andreklassingen Emil har gitar som hovedinstrument. Førstnevnte beskriver seg selv som en klassisk gitarnerd, mens Emil, som liker å høre klassisk musikk, bruker mesteparten av tida si på ulike rockesjangere. Følgelig var det Fredrik som fikk tilbringe mest tid på scenen med den spanske gitaristen. Den unge harstadgitaristen spilte en fuge av Bach som han har brukt det siste året på å lære seg. I løpet av en drøy time fikk Fredrik gode tips, både instrumentalteknisk og musikalsk til hvordan forbedre stykket ytterlige. Emil fulgte nøye med fra sidelinjen og noterte flittig ned hva Trápaga lærte bort til kompisen.