Dette er søndag i politidistriktene

nyheter

Nordland: Det er relativt mye overvann, og Røde Kors i Nordland anbefaler turgåere å finne vei på land, og unngå å gå på vannene. Bakgrunnen for oppfordringen er en sjekk Bodø Røde Kors Hjelpekorps gjorde av isen på vann i Bodømarka. På Store Svartvann (øst av Erlingbu) er det islag på 70 cm, over det, 25 cm med overvann med et snølag på 15 cm på topp. Røde Kors antar at øvrige vann har tilsvarende forhold.

Svolvær: UP har hatt laserkontroll ved småbåthavna. 48 ble sjekket, ingen reaksjoner.

Kåfjord: Nødetatene rykket i formiddag ut etter melding om brann i en traktor. Ingen fare for spredning eller personskader.

Ballstad: Bekreftet brann i bygning. Brannen er i et rorbuhotell. Ingen av leietakerne er savnet. Mye brann-, røyk- og vannskader. Ikke beboelig. Åstedet stengt av. Følges opp etter helgen.