Sykepleierforbundet fornøyd med at bemanningen økes

Det sier hovedtillitsvalgt Siv-Tone Furu i Norsk Sykepleierforbund, Harstad kommune.

Hun er glad for at Aps Kari-Anne Opsal torsdag gikk ut og varslet at det høyst sannsynlig vil komme mellom 5–7 millioner kroner ekstra for å styrke grunnbemanningen i sykehjemmene.