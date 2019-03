Endelig mesterjubel

nyheter

For Lødingen startet det hele som et prosjekt for å dra i gang seniorhåndballen i bygda i 2013. Da var det aldri noen tvil om at dette skulle være et lag for framtida, og som trengte tid for å være på talefot med sine motstandere.

Sesong nummer én gikk uten seier. Først langt ut i sesong nummer to kunne laget juble for sin første topoenger.