Departementet har fredag fattet vedtak i seks klagesaker som gjelder småkraftverk.

I vurderingen av kraftproduksjonens lønnsomhet vektlegger departementet alle kostnadene ved prosjektene. I alle sakene er det høye kostnader for tilknytning til nett. Departementet legger til grunn at prosjekter med svak lønnsomhet i liten grad kan bære ulemper for allmenne og private interesser som naturmangfold, landskap, friluftsliv og reindrift.