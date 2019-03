MK Grytøy får fast plass i indrehavna

nyheter

- Vi satser nå alt på at Grytøy inntar sin plass i havna om vel et år, klar til charterfart og selskapeligheter på fjorden og øyene rundt, sier Dagfinn Gjertsen, gjenvalgt formann i Grytøys Venner.

Foreningen holdt årsmøte sist helg, og har nå i gang et styre Gjertsen mener har slagkraft og kompetanse til å gå i gang med å drifte den nyrestaurerte Grytlandsferga, som er navnet båten gjerne gikk under i, og rundt, Harstad. Når hun vel er restaurert, har hun fått en tilbakeføring til 1972, da hun gikk ut av tjeneste i indre Vågsfjord. Det betyr respatex på bordene, bedehuskokt kaffe i hankeløysinger, Creedence på kassettspillern, ikke et eneste led-lys å se, og - ventelig - mannskap med langt hår og slengbukser.