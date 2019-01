8000 passasjerer i år

nyheter

I 2019 vil over 500.000 passasjerer være innom ved de 12 havnene som er medlemmer i Cruise Nord-Norge og Svalbard (CNNS).

487.000 ankommende cruisepassasjerer i 2018 er en vekst på 16 prosent fra året før. Passasjeren telles da hver gang vedkommende går i land ved en nordnorsk havn. Det er cirka 150.000 passasjerer som reiser til landsdelen, slik at de med andre ord besøker cirka tre havner. Antall anløp økte fra 380 i 2017 til 457 i 2018, en økning på 20 prosent.

Tolvdobler

Nær 60 prosent av passasjerene besøkte to havner; Tromsø og Nordkapp. Tromsø er nå klart størst, med 116 anløp og over 140.000 ankommende passasjerer. Tilsvarende hadde Nordkapp 100 anløp og 138.000 ankommende passasjerer.

Harstad er inne i en god trend med en økning fra 2.632 ankommende passasjerer i 2017 til hele 6.210 i fjor. Prognosen for 2019 viser ytterligere økning: 8.150.

Narvik «slår alle rekorder». I 2018 ble besøket firedoblet, med over 9.000 cruisepassasjerer i land, og prognosene for 2019 er like imponerende, da det forventes over 24.000 gjester ved kai. På to år tolvdobles antall cruisepassasjerer til Narvik.

Gledelig

– Det var en god vekst i antall anløp og passasjerer i 2018. Prognosen for 2019 viser en viss utflating i trenden. Det som er svært gledelig, er at de mindre havnene har desidert størst vekst, sier daglig leder Erik Joachimsen i CNNS. – Vi ser også at vintercruisene til Nord-Norge selges ut i rekordfart, noe som helt sikkert vil føre til at rederiene satser enda sterkere på vintersesongen. Spredning av trafikk til mindre havner og utover hele året er en utvikling som vil forsterkes i årene som kommer, og som dermed bidrar til fordeling av verdiskapingen fra cruisetrafikken til flere destinasjoner.

Utviklingen i fjordene på Vestlandet, der flere rederier nå møter hindringer for cruiseanløp, medfører at rederiene nå ser seg om etter alternative seilingsruter.

– Nord-Norge og Svalbard har til sammen like mange passasjerer som Bergen i løpet av ett år. Potensialet for økt cruisetrafikk til nord er bedre enn noensinne, da landsdelen har kapasitet og vilje til å satse hele året. Våre medlemmer har vært dyktige til å tilpasse seg stadig mer aktivitetsbasert turisme, noe som gir økt verdiskaping for landbasert reiseliv, sier Joachimsen.