Dette jobber politiet med onsdag

nyheter

I sekstiden i morges meldte politiet om røykutvikling på Frydenlund skole i Narvik. Røykdykkere fra brannvesenet gikk inn i bygget for å sjekke. Det var ikke meldt om andre personer i bygget. Klokken 06.40 ble det meldt at brannvesenet hadde kontroll. Det var brann inne på et kjøkken i et tilbygg til skolen. Det var ikke fare for spredning.

En person var utagerende på et utested i Bodø i natt. Vedkommende måtte legges i bakken av dørvakten og ble deretter innbrakt i politiarresten for natten. Han var godt beruset.