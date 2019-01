Harstadbygg med ny lederduo

nyheter

Martin Mathisen (36) startet som daglig leder i søsterselskapet Harstadbygg Entreprenør i fjor høst, melder selskapet i en pressemelding.

Virksomheten til Harstadbygg er fordelt på to selvstendige selskaper.

• Harstadbygg Entreprenør AS retter seg mot et marked med store bygg, ofte betongkonstruksjoner. Kundene er som regel profesjonelle utbyggere og/eller offentlige aktører.

• Harstadbygg Bolig AS er Mesterhus-agent i Harstad-regionen og fører opp eneboliger, rekkehus og mindre leilighetsbygg – som regel med privatpersoner som kunder.

– Vi ser stor aktivitet og store muligheter i Harstad-regionen. Vi regner Evenes og all aktiviteten som ventes der som en del av Harstad-regionen. Hålogalandsveien er et annet stort, offentlig prosjekt som kommer til å gi positive ringvirkninger, sier Tor Halvard Gregersen.

Han er ansvarlig for entreprenørvirksomheten i SE Gruppen på Sortland. I 2016 overtok SE Gruppen Harstadbygg-selskapene, som dermed er i konsernfamilie med:

• Sortland Entreprenør

• Kai og Anlegg (Sortland)

• ByggTeam Hadsel

• XL-Bygg Harstad

• XL-Bygg Sortland

• XL-Bygg Kvæfjord

• XL-Bygg Skjærran (Evenskjer)

Denne lista gjør SE Gruppen til den største lokaleide entreprenørvirksomheten i Hålogaland. SE Gruppen er også inne på eiersiden i Mestergruppen, som regnes som Norges ledende aktør innen byggevarehandel og kjededrift for boligentreprenører. Mestergruppen eier kjente merkevarer som XL-Bygg, Byggtorget, Saltdalshytta og Mesterhus.

– Mange tenker nok at Harstadbygg, er Harstadbygg. Vi ser store fordeler ved at Harstadbygg Entreprenør spesialiserer seg på større prosjekter for private utbyggere og offentlige aktører. Harstadbygg Bolig møter gjerne kundene hjemme i deres egen stue, og planlegger familiens bolig – det som for de aller fleste er livets største investering – på en helt annen måte, i et annet tempo og med helt andre innfallsvinkler, sier Tor Halvard Gregersen og legger til:

– For oss er det viktig å bevare de lokale og tradisjonsrike merkevarene. Vi beholder selskapene, slik at skatteinntekter går tilbake til kommunene hvor verdiene skapes og våre ansatte bor og lever, sier Tor Halvard Gregersen.

Han er svært fornøyd med at Harstadbygg Entreprenør og Harstadbygg Bolig er rustet for framtidig vekst og utvikling med lederduoen Martin Mathisen og Ole Elven på plass. Slik selskapene har ulike markedsområder, har de to lederne utfyllende bakgrunn og kompetanse.

Mathisen er bygg-/ingeniørutdannet og kom fra Veidekke Entreprenør da han begynte som daglig leder i Harstadbygg Entreprenør i september.