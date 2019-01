Fikk ikke kjøre videre

nyheter

Kontrollen med dekk på store kjøretøy har vært intensivert den siste tiden. Sist torsdag fikk seks trailere kjøreforbud fordi de hadde for dårlige dekk.

Søndag kveld var det kontroll på Bjørnfjell. 14 vogntog ble kontrollert og ett av disse fikk bruksforbud på grunn av dårlige dekk. I tillegg ble det to bruksforbud på grunn av sikthindring i frontvindu, ett på grunn av feil med ABS-tilhenger og en avskilting på grunn av begjæring.

En fører ble anmeldt for ikke å etterfølge pålegg i kontrollen, melder Statens vegvesen.

Det har også vært gjennomført grensekontroll i Kivilompolo på grensen mellom Norge og Finland. Her fikk to kjøreforbud på grunn av gjenstander i frontvinduet og ulovlig kabotasje, som er transport mellom forskjellige destinasjoner innenfor et annet lands grenser. To førere ble anmeldt for henholdsvis kabotasje og brudd på kjøre- og hviletidsbestemmelser. Det ble også utstedt ett gebyr for manglende vognkort, melder Statens vegvesen.