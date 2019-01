Et polart lavtrykk kan treffe i natt

nyheter

Dermed kan det bli en ny morgen med brøyting og snømåking tirsdag morgen. Men deretter blir det nokså kaldt. Torsdag melder Yr om temperaturer på godt under 20 minusgrader på Bardufoss. I Harstad er vi også denne gangen skånet for de største værsvingningene.

Høytrykk

Det har vært et høytrykk nord for Svalbard og et lavtrykk rett øst for Øst-Finnmark som dominerte værbildet i nord mandag formiddag.

– Det fører til et nordlig luftdrag, bygevær og polare lavtrykk, forteller meteorologikonsulent Trond Robertsen ved Vervarslinga i Nord-Norge til Nordlys.

Mandag formiddag var et polart lavtrykk på vei inn mot Vest-Finnmark. Natt til tirsdag kan det være Troms sin tur til å få mengder med snø.

– Det bygger seg opp et polart lavtrykk som kan komme innover Troms. Det kan bli rimelig heftig i natt med tanke på snø, sier Robertsen.

Den gode nyheten er at det kommer til å bli kaldt og rolig vintervær resten av uka.

Rolig i Harstad

Som vanlig vil Harstad mest sannsynlig styre unna de store værsvingningene. Laber bris virker å være det verste vi har å vente av vind de nærmeste dagene. Noe nedbør må vi imidlertid tåle ifølge meteorologene. Tirsdag kan det komme over 3 mm snø i løpet av morgenen.

Langtidsvarselet viser at det blir rundt 5-6 minusgrader fram til 30. januar.