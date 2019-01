Våknet av at innbruddstyv knuste vinduet

nyheter

Innbruddet fant sted søndag morgen.

- Vi mottok en melding 05.30 på morgenen om at det var noen som hadde våknet av et smell, og at kjøkkenvinduet da var knust. Det viste seg at personen som hadde brutt seg inn hadde vært innom flere hus i nabolaget, sier operasjonsleder ved Troms politidistrikt, Eirik Kileng.

Politiet rykket raskt ut etter meldingen. Da mannen omsider ble pågrepet var 27-åringen godt beruset.

- Det ble funnet noen nøkler på han og slikt. Han hadde vært og kjent på flere vinduer og dører i området, og hadde knust iallfall ett vindu. Mannen er pågrepet, og sitter i arresten. Han blir avhørt utover dagen, sier Kileng.