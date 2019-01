nyheter

For å beholde de to gjenværende legene, og for å sikre driften av legesenteret, foreslår rådmannen at kommunen overtar driften av legesenteret.

Kommunen regner med å måtte investere 2,4 millioner kroner i prosjektet. Det skal opprettes en administrativ stilling knyttet til driften av de kommunale legesentrene.

– Det har den siste tiden vært utfordrende å sikre kommunens innbyggere et fastlegetilbud, konstaterer rådmannen.

Saken skal behandles i formannskapet tirsdag.