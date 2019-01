Økning i passasjertrafikken

nyheter

Dette er en økning på nesten 5.000 reisende fra 2017, og tilsvarer en vekst på 2,5 prosent, skriver fylkesrådet i en pressemelding.

– Dette er vi fornøyd med. Dette viser at vi har et stabilt tilbud mellom våre to største byer, sier fylkesråd for samferdsel og miljø Ivar B. Prestbakmo (Sp) i meldingen.

– I 2018 har det vært forholdsvis få kanselleringer grunnet dårlig vær. Men vi hadde en utfordrende situasjon på vårparten med tekniske problemer med fartøyene. På tross av dette har vi altså hatt en fin passasjervekst, mener fylkesråden.

Antall reisende på hurtigbåtlinja måned for måned i 2018:

Jan 16.883

Feb 17.250

Mars 16.685

April 17.178

Mai 15.088

Juni 17.706

Juli 13.821

Aug 16.132

Sept 18.565

Okt 20.095

Nov 19.183

Des 15.072

Sum 203.658

