Hva er egentlig greia, Per-Willy?

For et par måneder siden ble det oppstyr da han kritiserte Avinor. For Frp-politiker Per-Willy Amundsen fremsto det som et «ubegripelig utslag av politisk korrekthet» da Avinor gikk ut og beklaget at en 17 år gammel jente ble beordret til å ta av seg hijaben i sikkerhetskontrollen på Harstad/Narvik lufthavn,

Nå står ex-statsråd Amundsen i stormen igjen, og det etter uttalelser om at barnetrygden burde begrenses fra og med barn nummer fire, slik at ordningen ikke «belønner store barnefamilier blant innvandrere» og dermed hindrer integrering.

Frp-talsmann sier barnetrygdforslag ikke er Frp-politikk Fremskrittspartiets innvandringstalsmann Jon Helgheim sier det er uaktuelt å skille på etnisitet og avviser Per-Willy Amundsens barnetrygdforslag.

Vi har etter hvert blitt vant til at enkelte talspersoner for Fremskrittspartiet kommer med mildt sagt uortodokse utspill for å få oppmerksomhet om seg selv, og noen ganger Fremskrittspartiets politikk. De fleste i Frp har imidlertid vist seg ansvarlige, og har bidratt til et godt styre av Norge. Harstadværingen Per-Willy Amundsen er ikke en av dem. Dessverre, må man kunne hevde. Spesielt fordi den tidligere justisministeren spiller en sentral rolle i arbeidet med å forme Frps innvandrings- og integreringspolitikk.

I disse dager og timer pågår en hektisk innspurt i regjeringsforhandlingene, som inkluderer Kristelig Folkeparti. Dette er partiet som fremfor noen andre tar barn på alvor allerede fra unnfangelsesøyeblikket. Per-Willy Amundsen er ingen politisk dumrian, og han måtte forstå at utspillet ville fremstå som en dobbelt provokasjon. De som elsker å fortelle at Frp er «brunskvetternes foretrukne parti» har fått ny ammunisjon. I tillegg sparker han KrF ettertrykkelig i baken.

Reaksjonene var nødt til å komme. – Dette minner om en form for rasepolitikk og en statlig familieplanleggingspolitikk som er helt hinsides, sa KrFs Geir Jørgen Bekkevold. – Per-Willy Amundsen fortsetter dessverre å være talerør for de mest grumsete holdningene i Frp. Dette er å dele barn i ulike kategorier, som ønskede og uønskede, ut fra etnisitet, sa Rune Berglund Steen i Antirasistisk Senter. Frps innvandringspolitiske talsmann avviste også fredagens utspill. Det samme gjorde en rekke andre politikere.

Det er temmelig opprivende å se hvordan en tidligere sentral politiker lefler med standpunkter de fleste andre heldigvis skyr. Man kan gjerne spørre om motivasjonen. Ønsket Amundsen å legge hindringer i veien for en flertallsregjering, eller var utspillet bare en variant av den dobbeltkommunikasjonen Fremskrittspartiet altfor ofte bidrar med for å late som om de er imot regjeringens politikk?

Vi kjenner ikke Amundsens motivasjon. Det er likevel bare å fastslå at utspillet var like umusikalsk som det var usmakelig.