Sigrun med turné for de eldste

Turnéstart var allerede 9. januar. Det er Gunn Ellen Rye Krøtø, kulturrådsgiver i Harstad kommune, som har booket turneen etter etterspørsel fra flere av de ulike institusjonene. Sigrun holdt sine første spasertokkonserter i Harstad jula 2013.

– Det hele starta med at faren til ei nær venninne av meg ble «innlagt» på en av institusjonene for eldre her i Harstad, og jeg hadde lyst å bidra med litt sang i romjula. Da hadde jeg ikke hørt om konseptet «Den kulturelle spaserstokken». Jeg tok kontakt med kommunen for å høre om jeg kunne få spille, og ble møtt med stor velvilje og tilbud om å gjøre 12 konserter til, samme jul, forteller Sparboe.

Siden har det blitt om lag 100 spaserstokkonserter rundt om både i Harstad kommune, nabokommunene, men også i andre fylker.

Sigrun tar med seg gitaren og gamle gode viser fra 1960–70 tallet, samt et par egenskrevne. Hennes faste gitarist Mattias Krohn Nielsen skal være med på veien på syv av konsertene.

– Jeg synes det er veldig hyggelig at beboerne og de ansatte på institusjonene opplever at musikken jeg formidler treffer, og at de ønsker meg tilbake igjen.

Hun slapp sitt tredje soloalbum «Labyrint» i høst. Før jul ble hun tildelt Ole Vig-prisen i Stjørdal, blant annet for sitt musikalske engasjement inn mot eldre og unge i Harstad kommune.