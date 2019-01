Lang kø på Gratangsfjellet

nyheter

Det er lang kø med bortimot stillstand i trafikken over E6 på Gratangsfjellet. Statens vegvesen melder om innsnevring på grunn av stanset kjøretøy. Kjøretøyet står sør for Fossbakken, melder veivesenet.

På stedet er det vekslende snø- og isdekke, fare for glatte partier og snøslaps, samt snøfokk. Klokken 13:20 var det 0 grader og sørvestlig frisk bris.

Et tips sendt til ht.no forteller at det skal være flere vogntog som sperrer for flyt i trafikken, men dette har vi foreløpig ikke fått bekreftet.