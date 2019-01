Dette jobber politiet med fredag

nyheter

Løs takstein førte til at en lite område rundt et bygg i Bodø ble avsperret nå i morgentimene. I Mo har deler av et hustak løsnet i vinden. Brannvesenet var klokken 07 på stedet for å sikre taket. Klokken 07.25 melder politiet at taket er ferdig sikret. Klokken 08.10 melder politiet at det har kommet flere meldinger om løse takplater både i trær og på bakken. Det jobbes med å få alt sikret. – Vær oppmerksom og forsiktig, oppfordrer politiet i Nordland.

I natt kom meldingen om en voldsepisode på et utested i Bodø. Fornærmede ble tatt med til legevakten mens mistenkte hadde forlatt stedet før politiet ankom. Dette skjedde på Hundholmen brygghus. Den mistenkte er en mann i midten av 50-årene. Politiet gikk ut med beskrivelse av mannen og ba om tips fra publikum.

Sent torsdag kveld falt en gangbru til en av flytebryggene i Bodø havn ned. En mann ble stående fast på brygga og måtte ha hjelp av redningsskøyta for å komme seg på tørt land. Moloen ble stengt fram til fredag morgen på grunn av uværet.

