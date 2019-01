Dette jobber politiet med onsdag

nyheter

Det har i natt vært søkt med sende-/mottaksutstyr i Blåbærfjellet i Tamokdalen etter de antatt omkomne skituristene som ble tatt av ras for ei uke siden. Et redningshelikopter fra Banak var i virksomhet i en time, og etter et kort bakkeopphold ble søket gjenopptatt. Klokken halv seks meldte politiet at søket i skredområdet var avsluttet. Mer informasjon kommer i løpet av formiddagen.

En tankbil med henger står fast på Fagernes på riksvei 91. Bilberging er bestilt. Politiet dirigerer trafikken, var meldingen klokken 06.50.

En person ble i natt framstilt for blodprøvetaking ettersom han var mistenkt for kjøring i ruspåvirket tilstand i Harstad. Førerkortet beslaglegges og sak opprettes, meldte politiet i halv fire-tiden.

En bil kjørte av veien på Ørnes rundt midnatt. Bilen gikk rundt, men føreren var våken og bevisst. Ble kjørt til legevakt for nærmere undersøkelse.