Tjeldsund sokn blir en del av Trondenes prosti

Fra 2020 går kirkene i Skånland og Tjeldsund sammen til ett kirkelig fellesråd. Siden disse også har tilhørt hvert sitt prosti og hvert sitt bispedømme, blir dette en ganske vesentlig endring for Tjeldsund sokn, melder Geir Arne Solum, sokneprest i Skånland.

– Som en myk overgang skal kirka i Skånland og Tjeldsund samdrifte i 2019 – så i praksis vil Tjeldsund sokn derfor tilhøre Trondenes prosti og Nord-Hålogaland bispedømme allerede fra nyttår. Dette ble markert på gudstjenesten i Tjeldsund kirke sist søndag (6. januar) der begge prostene var med. Det ble bemerket etter gudstjenesten at det neppe har vært tilfelle før at to proster har tjenestegjort på samme gudstjeneste i Tjeldsund kirke, sier Solum.