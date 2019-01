Tilbud til kreftrammede: Møter likesinnede til ei treningsøkt

nyheter

– Det er et tilbud mellom Frisklivssentralen Harstad, Harstad kommune og kreftkoordinator. Tilbudet gjelder for personer som er ferdig behandlet for sin kreftsykdom, men som ikke er kreftfri. Med å delta på samlingen treffer en andre kreftrammede og samtidig få ei tilpasset treningsøkt, sier Pedersen.

Hun forklarer at målsettingen med tilbudet er å komme seg ut og bli i bedre form.

– Gruppetreningen er i regi av fysioterapeut Marie Borgersen, som er sertifisert Aktiv Instruktør med kompetanse på trening og kreft. Den vil bestå av aktiviteter og øvelser for både bevegelighet, styrke og kondisjon med mål om 60 minutter med rom for pust, sier hun.

Kraftig nedgang i nybilsalget Kun Nissan, Mazda, Volkswagen og Citroën har solgt flere personbiler i 2018 enn i 2017. Totalt har nybilsalget falt med 12,6 prosent.

Kan gi økt energi

– Tilbudet som omhandler gruppetrening gjelder for de som har vansker med å være aktiv i hverdagen. Det er ofte en konsekvens av cellegift. Mange er ikke klar over at de kan få bivirkning av behandlingen.

Timen begynner først med en halvtimes prat sammen med 10 til 12 personer. Etter det er de på gymsalen på Helsehuset, der de får veiledning og trening i forhold til sine behov og hva de klarer å gjennomføre av fysisk aktivitet.

– Målsettingen er at de skal måles før, underveis og etter gruppetreningen, sier hun.

Venter 500 skoleelever til årets yrkesmesse Tirsdag 15. januar inviterer Stangnes videregående skole elever fra alle skolene i Sør-Troms til yrkesmesse.

Ifølge Pedersen har ikke et slikt tilbud vært utprøvd i kommunen tidligere.

– Frisklivssentralen har hatt trening for ulike grupper med sykdommer, men ikke et slikt tilbud som dette, sier hun.

Etterspurt

Grunnen til at Frisklivssentralen Harstad og Harstad kommune starter et slikt tilbud for kreftrammede, er fordi flere har ønsket større oppfølging etter avsluttet kreftbehandling.

– Særlig blant de unge kreftrammede er tilbudet etterspurt. Det er på grunn av at mange føler ikke for å gå på et helsestudio å trene i deres situasjon. De ønsker heller å komme i små grupper å møte likesinnede, sier hun.

Nå håper Pedersen har det kan gjøres permanent.

– Når halvåret er gått, vil det evalueres om vi skal fortsette, sier hun.