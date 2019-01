Godt nyttår fra ungdomsrådet!

nyheter

Harstad er en fin, liten by her i nord. Fin natur, hyggelige folk og skjønn kultur. Ikke rart Harstad kalles «kulturbyen i nord», vi har et stort kulturhus, mangfoldige fritidsaktiviteter og en lang historie. Ja, det er mye fint med byen Harstad, men så klart kan vi gjøre det enda bedre!

Ungdomsrådet i Harstad står for en lysere framtid for alle unge i kommunen. Det har vi alltid gjort, og kommer alltid til å gjøre. Men for at vi skal kunne gjøre en forskjell her i kommunen må vi spille på lag med dere der hjemme. Er det noe dere synes burde vært bedre her i kommunen nytter det ikke å sitte hjemme foran playstationen og iPhone’ene og klage. Vi er en by, en kommune som ønsker dere der hjemme ikke annet enn det beste. Én mail, én melding, én snap til oss kan endre hele kommunen. Gjør noe med problemet. Sats, og stol på oss. Vi tar imot hver eneste mening med silkemyke hender, tar vare på den og gjør noe med den. Harstad by skal være attraktiv for alle, husk det!

Når vi ser tilbake på 2018 kan vi vel si at Ungdomsrådet sjeldent før har vært så aktivt som i året som gikk. Vi har deltatt på nesten alle kommunestyremøter og vært invitert i møte med diverse utvalg og komiteer. Selv har vi hatt fine møter i Barn- og Unges Kommunestyre (BUK) og ungdomsrådet. Vi har vært synlige for politikerne og de som styrer kommunen. Vi har uttrykt vår mening om hvordan byen skal være.

2018 har vært preget av mye politikk for ungdomsrådet. Vi har våren 2018 jobbet for en tryggere skolevei, bedre seksualundervisning og mer attraktivt sentrum. Ved siden av disse sakene har vi jobbet med skolebibliotek, samt tett oppfølging av trivsel i skolen. Høsten 2018 ble et nytt BUK og et nytt ungdomsråd valgt. Samtidig ble tre hovedsaker definert som ungdomsrådet skal fokusere på framover. Disse tre sakene er bedre og billigere fritidsaktiviteter, støttegruppe for minoriteter og fortsatt jobb med å få et mer attraktivt sentrum. Denne høsten har vært innholdsrik. Vi har i tillegg til de tre hovedsakene jobbet masse med saker som mer midler til opprusting av lekeplasser, oppretting av et ressurssenter og etablering av regionalt ungdomsråd i Sør-Troms (og Ofoten). Dette er bare noen av de sakene vi har jobbet med, og som vi fortsatt vil jobbe med inn i 2019.

2019 vil også bli et travelt år. Møtene med politikere og organisasjoner blir stadig flere. Samtidig skjer det ting i kommunen: Sentrum opprustes, det skal settes opp et gratis wifi-nett. En ny, diger videregående skole skal komme. Fritidstilbudene kommer mer og mer i fokus. Mye skjer i 2019, og vi skal sørge for at det skal skje enda mer. Vi skal, etter beste evne, senke ventelister på aktiviteter, og sørge for at alle har mulighet til å dyrke sin interesse. Vi skal sørge for et attraktivt sentrum, tilgjengelig og funksjonelt for alle. Vi skal gjøre byen god å leve i, for både små og store. Harstad har slagordet «attraktiv hele livet» og det er vår oppgave, med hjelp fra dere, barn og unge i kommunen, å sørge for at den er nettopp det.

Ellers ønsker jeg som leder i ungdomsrådet med ungdomsrådet i ryggen, dere alle et riktig godt nyår!