nyheter

Harstad kommune har sørget for mange godt belyste veier både i byen og i bygdene. I Ruggevik, Kilbotn, Nordvik, og Gausvik er det meget gode gatelys. De lyser godt opp både på veien og på områder rundt. Dette er særlig kjekt for folk som er utendørs om vinteren og får sin daglige trim: De som trimmer for seg selv, de som luftes av bikkjene sine, og folk på spark med barn, og uten barn, og også for mopedister og bilister. Gatelysene lyser opp veiene og bygdene på en flott måte. Det er fint å se at folk ferdes, at folk kan se hverandre på god avstand i mørketida.

Gatelys gjemt inni lysarmatur og svakere lys

Imidlertid er veistrekningen Melvik-Sørvik-Halsebø-Brokvik-Fauskevåg noe ganske annet. Når gatelysene her er tente, er det som et elendig måneskinn sammenlignet med strekningen Kilbotn-Ruggevik. Denne begrensede belysning har en årsak. Selve gatelykta er plassert inni lysarmaturet på gatelyset. I tillegg er selve lyspærene mye svakere enn for Kilbotn-Ruggevik. De minner om et dårlig måneskinn sammenlignet med de bygder som har gatelys som lyser godt opp på vei og i bygd. Disse aktuelle bygdene har altså lykter som stort sett bare stråler rett ned, og ikke ut til sidene. Fra enkelte vinkler kan man omtrent ikke se gatelysene fra husene. Her må man legge godviljen til for at man skal se at gatelysene faktisk er tente. Og enda mindre ser man av de nære omgivelsene på grunn av dette.

I mørketida er det klart at det føles som at bygder ligger i mørke, - i sterk motsetning til mange andre steder i Harstad kommune.

Heldigvis er jo vi, blant mange i kommunen, vært så heldige å fått et løft med nytt navn på veiadressene der vi bor. Halsebø heter jo ikke Halsebø lenger. Det heter Halsebøveien. Et flott framskritt! Og temmelig mange andre steder har vært gjennom det samme ”framskrittet”. Men for all del, - la oss ikke ligge i mørke!

Utvikling med ny tilvekst i ’bekmørtna’

Jeg har oppfattet det slik at kommunen driver og regulerer for ny befolkningstilvekst i bygda vår. Her kommer nye byggefelt. - Så det er helt klart at det skal fortsatt være liv og røre her. Da må jeg si at det er kjekt å kunne se veien med folk, nye naboer, og bygda vår, spesielt etter mørkets frembrudd.

Dette «måneskinnet» fra gatelysene er en trist affære i bekmørtna. Vi trenger lys i bygda, akkurat som resten av befolkningen i Harstad kommune. Med dette håper jeg at de som sitter i de rette posisjonene i kommunen lager en plan og ordner opp, og at de får en ende på dette «måneskinnet».

Godt nyttår og lys til alle!