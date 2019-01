Dette jobber politiet med mandag

nyheter

En trailer har problemer i Langnesbakken i Tromsø, melte politiet klokken 07.25. Politiet dirigerer trafikken forbi.

Brann og politi rykket ut til Workinnmarka barnehage i Tromsø i natt etter at en brannalarm ble utløst. Det viste seg at det ikke brant noen steder.

Politiet var på en adresse ved Charlottenlund i Tromsø sent søndag kveld. Det var kommet melding om innbrudd i ei leilighet. Beboeren kom hjem fra ferie og oppdaget at døra sto åpen og at det var romstert i leiligheten. Politiet foretok kriminaltekniske undersøkelser og avhørte beboeren. Sak opprettes.

I det samme området var det også innbrudd i en garasje. En sparkesykkel ble stjålet. Innbruddet har trolig skjedd natt til søndag, ifølge melderen. Politiet var på stedet og foretok undersøkelser. Sak opprettet.