Jobber på spreng for å holde gatene kjørbare

Ansatte fra både stat og kommune jobber på spreng denne uken for å holde veiene farbare. Store temperatursvingninger og nedbørsmengder gjør arbeidet krevende, sier enhetsleder Svein Arne Johansen.

- Det er brøyting den ene dagen og strøing den andre. Været er voldsomt skiftende, sier Johansen til Harstad Tidende.

Brøytebilsjåføren snakker ut Også Bjørn må ut å måke snø etter endt arbeidsdag.

På grunn av de krevende forholdene sier han at kommunen "pusher alle manskaper slik at de skal gjøre best mulig tjeneste.

- Det er full aktivitet, sier han.

