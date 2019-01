nyheter

Årsaken til nyetableringen 11. desember er den økonomiske risikoen Harstad profileringspool har hatt med arrangementet. Man ønsket ikke å sette poolens virke i fare med underskudd for Bakgården, og valgte derfor å etablere et helt nytt selskap med ansvar for å arrangere Bakgården.

Styret i det nye selskapet har allerede rukket å avholde sitt første møte, og fredag var styremedlemmene samlet igjen.

– Noe lå på blokka da vi overtok. Nå handler det om å få kontinuitet i den videre driften, sier styreleder Bodil Olsvik. – En del artister var på blokka, men vi havnet litt på etterskudd.

Det betyr at det viktigste nå er å få 2019-festivalen i havn.

– Det nye styret vil ikke gjøre veldig store endringer på årets Bakgården.

Start på diskusjonen

Det er ikke tatt noen avgjørelse om hvor årets festival blir arrangert. Mest sannsynlig er at det ikke blir noen endring.

– Vi har ikke endelig landet om vi skal tilbake til den gamle bakgården. Det har sine fordeler å være i den nye bakgården for å gi plass til flere folk. Det er både positive og negative ting med begge, og vi skal se på erfaringene.

– Sannsynligheten er stor for at vi blir i den nye bakgården, men altså, noe endelig vedtak er ikke gjort. Vi har ikke den saken på dagsorden i styremøtet fredag. Da handler det om strategi og dimensjonering, som for så vidt har med stedsvalg å gjøre. Om vi kommer til en konklusjon er uklart. Det kan hende vi bare får startet den diskusjonen, sier Olsvik.

Ikke omkalfatring

Styrelederen forteller at styret skal ha hyppige møter for å ivareta kontinuiteten.

– Foreløpig har vi ikke lagt føringer på det innholdsmessige. Det handler i stor grad om økonomisk styring, og sørge for at arrangementet bærer seg. Det blir altså ikke de store endringene for årets festival, for dit har vi ikke mer enn tida og veien.

– Det kan kanskje kommen noen dreininger, noen nye elementer. Det kan vi rekke å få med, men Bakgården endrer ikke karakter. Den har vart i ti år og har en profil. Det ville være uklokt å kaste om på alt, sier styreleder Bodil Olsvik.