Dette jobber politiet med torsdag

Politiet setter stab klokken 8 for vurdering av den videre redningsinnsatsen i forbindelse med søket etter fire utenlandske skiturister. Det er betydelig skredfare og derfor forbundet med stor risiko å ta seg inn i området. I går ble SeaKing benyttet i søk etter de fire, tre svenske og en finsk turist på skiferie i Norge. Røde Kors, Norsk Folkehjelp og Norske redningshunder står klar.

Politiet har bistått tollvesenet i forbindelse med kontroll av bil på Bjørnfjell. Bilføreren er tatt for ruspåvirket kjøring og anmeldes. I tillegg er det tatt beslag i en mindre mengde narkotika som en passasjer hadde med seg, meldte poltiet klokken 06.30.

I Kroken i Tromsø brant det i et rekkehus i natt. 18 personer ble evakuert og to brakt til legevakt for sjekk. Brannen ble brakt under kontroll, men det er for tidlig å si noe om brannårsaken, melder politiet.

Dette jobbet politiet med onsdag