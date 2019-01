Det er 67 år siden trafikktallene var så gode i Nord-Norge

nyheter

Vi må helt tilbake til 1952 for å finne et år med lavere antall trafikkdrepte i nord. 11 personer mistet livet på nordnorske veger i 2018, mens den forrige bunnrekorden var 16.

Ifølge Statens vegvesen er et særlig Nordland som kommer godt ut av fjoråret. 5 mistet livet på vegene i fylket i fjor, som er halvering sammenlignet med gjennomsnittet de siste årene. I 2010 var dødstallet på vegene i Nordland oppe i 22.

I Troms omkom fire personer og i Finnmark omkom to i fjor. Disse fylkene har imidlertid vært helt nede i 1 og 0 for få år siden.

– Det er naturlig at statistikken vil variere litt fra år til år. Det viktige er den langsiktige tendensen, og den er heldigvis entydig, sier regionvegsjef Turid Stubø Johnsen.

Det verste ulykkesåret var 1970, da hele 72 personer omkom i trafikken i Nord-Norge. Siden da har antall drepte gått gradvis nedover.

108 omkom på norske veier i 2018 I alt 108 personer mistet livet på norske veier i 2018. Det er to flere enn i 2017, men fortsatt langt lavere enn på 1970-tallet.

– Det finns ikke en enkel forklaring. Nedgangen er et resultat av mange faktorer. Bilene har blitt sikrere, vegene er tryggere og det er bedre tilrettelegging for myke trafikanter. Men vi ser også at arbeidet Statens vegvesen har gjort gjennom flere tiår med opplæring av trafikanter og holdningskampanjer gir resultater, sier Turid Stubø Johnsen.

Hun har imidlertid ikke tenkt å slå seg til ro med de gode resultatene fra 2018.

– 11 drepte er 11 for mange. Vi ser også en tendens på landsbasis til at de alvorlige ulykkene øker. Nullvisjonen om at ingen skal bli drept eller alvorlig skadet i trafikken står ved lag. Vi skal jobbe videre i 2019, blant annet med å utbedre vanskelige punkter på vegene, opprettholde godt vedlikehold, kontrollere kjøretøy og jobbe med holdningskampanjer, lover regionvegsjefen.