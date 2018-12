Ny kvinne funnet død i Vesterålen

nyheter

Politiet rykket ut for å gjøre en velferdssjekk av kvinnen i 60-årene, og da de kom til stedet ble de møtt av en mann som gav dem informasjon om at hun var død, skriver ordensmakten i en pressemelding.

Med bakgrunn i informasjon som framkom på stedet ble mannen, som er i 50 årene, pågrepet og siktet for grov kroppskrenkelse med døden til følge. Siktede og den døde kvinnen skal ha vært samboere. Begge er kjent av politiet fra før.

Politiet har iverksatt etterforskning og jobber nå med å samles spor og informasjon. Krimteknikere er sendt fra Bodø for å gjennomføre åstedsundersøkelse.

I tillegg er det gjennomført rundspørring i området for å finne ut hvorvidt noen kan ha gjort observasjoner som politiet burde kjenne til. Den avdøde kvinnen vil bli obdusert i løpet av morgendagen.

Den siktede mannen vil i morgen mandag bli begjært varetektsfengslet.

Operasjonsleder Ivar Bo Nilsson ved Nordland politikammer sier til VOL at saken ble meldt ved 1900-tiden lørdag.

– Politiet dro til adressen på grunn av et annet oppdrag. Vi ønsket å gjøre en velferdssjekk av en person som skulle oppholde seg på adressen. Dette skjedde etter at noen personer ikke hadde fått kontakt med vedkommende, og ringte inn en bekymringsmelding, sier Nilsen.

Han opplyser at politiet fikk adgang til huset uten dramatikk. Det var i forbindelse med dette at det ble funnet en død person i huset. Politiet er for øvrig varsomme med å kommentere detaljer.

– En person oppholdt seg i huset da vi kom til stedet. Han ble pågrepet senere, sier operasjonslederen, som ikke kan oppgi tidspunkt for pågripelsen, men den skjedde før midnatt.

I november ble en død mann funnet på Sortland. En person er siktet for drap. Andre juledag ble en ung kvinne funnet død. Tre unge menn ble i en periode holdt i arrest, mistenkt for å ha forlatt en person i hjelpeløs tilstand.

Nå er altså en tredje person funnet død, under mistenkelige omstendigheter.