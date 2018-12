Fikk brottsjø av kritikk etter kontroversielt utspill, velger å stå på sitt

nyheter

Han mener dette er noe de som driver handel i sentrum ikke lenger kan tillate seg, slik konkurransesituasjonen er blitt i Harstad. Kunder må vite om tilbudene i sentrum er åpen eller ikke. Møter de stengte dører, drar de heller til kjøpesenterne, gjerne de som ligger utenfor bykjernen.

Vahl påpekte også at butikkeierne i sentrum ikke bare kan kreve at lokalpolitikerne og kommunen skal legge til rette. De må selv i større grad strekke seg for å imøtekomme kundenes forventninger i et stadig skiftende konkurransebilde.

Kritikken kom fram på sentrumsbutikkenes interne side på internett. Harstad Tidende omtalte debatten på nett, og har også en side om saken i mandagens papirutgave av Harstad Tidende.

Reaksjonene online har vært sterke fra flere av butikkeierne som - av gode grunner - valgte å holde stengt akkurat den dagen. Ord som "drittslenging" har blitt brukt til å beskrive Vahls utspill.

Flere er også sterkt kritiske til Harstad Tidendes dekning av saken.

Selv mener Vahl kritikken mot stengte butikker måtte komme. Han velger å stå på sitt, og mener de som reagerer på utspillet har litt feil fokus. I et lengere innlegg på sin facebook-side utdyper Vahl hvorfor han har vært åpen med sine bekymringer.

Harstad Tidende har fått tillatelse til å gjengi teksten i sin helhet, og her er den:

Jeg registrerer at det er mye motstand mot mine meninger om å sette kunden i fokus og ta vare på de som gir oss grunnlaget for vår eksistens som butikk. Registrerer også at jeg blir beskylt for å splitte sentrumsbutikkene når jeg egentlig bare sier det som ingen tør å innrømme for seg selv.

Vi på MAT av Vahl har kanskje «bare» ost og pinnekjøtt, men vi har en like stort hjerte og et ansvar for å gi kundene våre deilige opplevelser slik som alle andre butikker i sentrum hvor mange drives av enkeltpersoner og «familier».

Vi har alikevel tatt et valg om å være mest mulig tilgjengelig for alle kunder hele året. Derfor har vi satt opp på døra «Alltid åpent for matglade mennesker tlf: 40 60 30 95»

Derfor har vi laget begrepet «suppesøndag» for å skape litt liv i sentrum også på denne dagen helt siden åpning våren 2017 (ser bort fra de kaldeste månedene januar til mars hvor vi har søndagsstengt) og ser med glede at flere følger etter og det skapes en ny trend om å bruke byen som turmål og rekreasjonssted også på søndager.

Torsdag denne uken hører jeg gjennom kommentarer fra flere kunder som er innom butikken vår at det er veldig mange stengte butikker i byen og det er «dødt» i gatene og mørke lokaler. Dette gjorde meg opprørt på kundenes vegne og jeg reagerte med et innlegg på en felles lukket gruppe for sentrumsbutikkene hvor jeg skrev at jeg skammet meg på vegne av sentrum og at dette ikke er veien å gå for å stå imot konkurranse fra de store kjøpesenterene utenfor byen.

Dette mener jeg virkelig! : Det er fullt mulig uavhengig av bransje å ha åpent torsdag etter fridag. Det er fullt mulig å selge de varene som er tilgjengelig. Man må muligens ikke ha fullsortement, hverken av produkter eller ansatte. Kritikken min var en generell kritikk mot uadresserte aktører, der jeg skjærer alle over en kam. At noen velger å uttale seg med forklaringer og unnskyldninger skjønner jeg og det var ikke meningen at de aktørene som har holdt steng må forklare eller bortforklare seg på sosiale medier om hvorfor de har tatt dette valget. For meg er det viktigste tilgjengelighet, et varmt smil og en åpen butikkdør.

Vi har helt klart som sentrumsbutikker utenfor kjøpesenter et privelegie å kunne velge egne åpningstider og jeg har full forståelse for at det av og til kan komme en sykdom, varetelling eller annet som gjør at man ikke kan åpne butikken. Jeg har også full forståelse at man kan velge å ha stengt jul-nyttår.- eller påskeaften. Men at halve sentrum er stengt en hverdag i romjula er ikke et sunnhetstegn for oss. Tenk om halvparten av butikkene på Amfi Kanebogen skulle vært stengt en torsdag, da hadde det vært førsteside i HT.

Alle våre ansatte på MAT av Vahl har tatt ekstratak i denne førjulsperioden med lange dager, ekstraåpent, catering og ikke minst masse flotte kunder. Dette er jeg veldig takknemelig for, men det gir oss ikke anledning til å ta oss fri når vi vet at kunder ønsker våre tjenester og hvis disse ikke er tilgjengelig, så velger de andre på et øyeblikk....

I dag er jeg blitt kritisert i et åpent innlegg fra en av mine butikk-kollegaer for at jeg har på meg to hatter og fast spalteplass i Harstad tidene. Til dette vil jeg bare si at jeg bruker begge mine to hatter og spalteplassen jeg får for å jobbe for næringsdrivende i sentrum og hadde jeg telt antall timer jeg bruker for næringslivet i Harstad så hadde de fleste vært glad for mine to hatter, fordi jeg tror på Harstad, Sentrum og alle de som ønsker å bidra til noe godt i den lille byen vår. Kanskje flere burde strekke seg litt lenger for et felles løft for byen.

At Harstad Tidene vil skrive om dette finner jeg helt naturlig. For avisen handler ikke dette om å så splittelse eller snakke ned sentrum, det er en nyhetssak og derfor imtressant for lesere som forøvrig også er våre kunder.

Nå tenker jeg at jeg har sagt mitt om denne saken og laga nok vei i vellinga. Med dette vil jeg ønske dere alle et godt nyttår og et 2019 som er blir fullt av handel og at vi ser kollåpne butikkdører med hyggelige folk på innsiden!

