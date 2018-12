Absolutt Queen

nyheter

– Vi gleder oss voldsomt til denne konserten. Åge Sten Nilsen er Skandinavias beste Queen- og Freddie Mercury-tolker. Han har gjennomført utallige konserter og show der den fantastiske Queen-musikken har vært i fokus. Nå er han på en avskjedsturné, og vi gleder oss å høre og se denne fantastiske konsertversjonen, skriver arrangørene på Bakgårdens hjemmeside på nett.

I samme slengen har de sørget for å hente inn harstadkoret Bel Chorus, som for noen år siden hadde stor suksess med sitt eget Queen-Show i Harstad kulturhus.

– Bel Chorus er kanskje Norges beste mannskor, og er faktisk ranket som det 136. beste amatørkoret i verden. Både Bel Chorus og Åge Sten Nilsen og musikerne hans gleder seg stort til dette, melder arrangørene.

Etter 10 år kan Åge Sten Nilsen se tilbake på fulle hus og gode kritikker. Artisten og hans faste ensemble legger i 2019 ut på sin aller siste Queen-reise, med konsertproduksjonen ”One Night With Queen». Publikum bør kunne forvente en ren hitparade av den britiske supergruppas største hits. Denne gang er det musikken som står i høysetet, akkompagnert av det faste bandet, frontet av det mange mener er Skandinavias beste Queen-tolker. «One Night With Queen» bør ha høy allsangfaktor.

Det hele startet ifølge Bakgården i 2007 med premiere på forestillingen” THE SHOW MUST GO ON I” – og siden har Åge Sten Nilsens show fremstått i en rekke versjoner under årenes løp. Nærmere 600.000 mennesker har til nå sett showene.

«Åge Sten Nilsen matcher selveste Freddie Mercury i sitt hyllestshow til Queen. Hans stemme er en urkraft i seg selv. Han eier enorm tilstedeværelse og utstråling, beveger seg som en sprettball fylt med eksplosiver, flørter og danser og gir alt, hele veien» skrev i hvert fall anmelder Mona Levin for Aftenposten.

