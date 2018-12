Vi følger hendelsene i Nordland og Troms politidistrikt fredag

nyheter

Tromsø: Tønsnes. 18.30. To biler involvert i en trafikkulykke. Nødetatene er på vei, skrev politiet klokka 18.35.

Klokken 18.47 skriver politiet: To personer bringes til Legevakta for nærmere sjekk. Totalt fire (to i hver bil) personer involvert i uhellet.

Tromsø: Vi etterforsker en anmeldt voldtekt natt til 27.12.18. Vi ønsker å komme i kontakt med fører av mørk eldre SUV som plukket opp en kvinne og en mann i Grønnegata i tidsrommet 0310-0345. Vitneobservasjoner er av interesse. Tips til telefon 02800, melder Troms politidistrikt.

Harstad: Hele området rundt byen. Vi blir tipset om mye elg langs veiene. Kjør forsiktig, oppfordrer politiet.

Fauske: Leivset cirka klokka 17.00. Bil kjørt ut av veien. Ingen personskade. Fører anmeldt for trafikkforseelse/aktsomhet, melder Nordland politidistrikt.

Valnesvatn: Riksvei 17. Cirka klokka 14.00. Nødetatene rykket ut til trafikkuhell. En bil hadde kjørt av veien og inn i fjellvegg. Den ble stående i veibanen og det var en stund redusert fremkommelighet. En person fraktet til legevakt for sjekk. Trafikkdirigering på stedet var nødvendig. Enormt glatt. Entreprenør ble sendt ut for å strø, melder Nordland politidistrikt.

Ballstad: Lofoten. En kjørte utfor veien fredag formiddag. Ikke personskade. Vi mistenker at fører er beruset. Etterforsking startet, melder Nordland politidistrikt.

Andselv: Personbil kjørte seg fast i snøfonn fredag formiddag. Sjåføren, en mann i 30-årene er mistenkt for promillekjøring. Blodprøve ble tatt. Førerkortet beslaglagt, melder Troms politidistrikt.

Senja: Ersfjord. Fredag formiddag. Utrolig glatt føre i området. Cirka 10 biler stod bom fast på stedet. Ekstremt isete og glatt. Politi dro til stedet for å holde kontroll på situasjonen. Vegtrafikksentralen ble orientert, melder Troms politidistrikt.

Storsteinnes: Fredag morgen. Brann i garasje. Den kom raskt under kontroll. To personer ble imidlertid eksponert for røyk. Disse ble tatt hånd om av ambulansepersonell, melder Troms politidistrikt.