Bråk og fyll i Harstad

En beruset mann i 20-årene ble natt til torsdag bortvist fra Harstad sentrum etter å ha forårsaket en ordensforstyrrelse ved et utested i sentrum. Det melder Troms politidistrikt klokken 02.52.

Vedkommende var ikke den eneste mannen i 20-årene som fikk med politiet å gjøre natt til 3. juledag.

- En mann i 20-årene anmeldes for urinering på offentlig stedet i Harstad, melder Troms politidistrikt klokken 04.20.

I Narvik ble en beruset mann i begynnelsen av 20-årene anholdt av politiet for å ha sparket inn en dør til en leilighet. Det viste seg at han var på feil adresse. Politiet melder at det kan komme anmeldelse fra eier.

Da eieren av en bolig i Harstad ikke fikk ut festdeltakerne begynte han å true deltakerne med pistol.

Dette er de øvrige hendelsene i Troms og Nordland natt til torsdag:

Finnsnes: En godt beruset ung mann er innbragt til arresten, og må overnatte der. Dette var på grunn av at han ikke var i stand til å ta vare på seg selv.

Tromsø: En ung mann er innbragt til drukkenskapsarrest idet han ikke klarte å ta vare på seg selv. Han ble hentet av politiet på et av byens utestedet.

Tromsø: Politiet har overlatt en overstading beruset ung mann til legevakta, da han var for full til å kunne overnatte i drukkenskapsarresten.

Tromsø: En mann i 20-årene innbringes og settes i arrest etter å ha skallet ned en person i ansiktet inne på et gatekjøkken i sentrum. Mannen anmeldes for å senere forulempe en offentlig tjenestemann.

Tromsø: Politiet rykket ut etter en melding om pågående tyveri av moped. En mann i 60-årene ble pågrepet på stedet, og ble kjørt til arresten.

Tromsø: En mann i 20-årene er pågrepet av politiet etter at han har vært truende og voldelig mot sin samboer. Det skjedde i en leilighet i sentrum.

Finnsnes: Politiet melder om at det var et slagsmål utenfor et serveringssted i sentrum. Den mistenkte part anmeldes for ordensforstyrrelse. Vedkommende ble samtidig bortvist fra sentrum resten av natten.

- Ingen personskader, melder Troms politidsitrikt klokken 04.02.

Tromsø: Politiet rykket ut etter en melding om mulig promillekjøring i sentrum. Bilføreren, en kvinne i 50-årene, er pågrepet og fremstilles for blodprøvetaking.

Ravelseider: På Fv866 har en personbil kjørt utenfor og ligger på taket. Bilføreren, en mann i 40-årene, er mistenkt for promillekjøring. Han var alene i bilen, og blir fraktet til Tromsø med ambulansehelikopter. Det er uvisst skadeomfang, og årsaken til uhellet er foreløpig ikke kjent.

Mosjøen: Politiet kom over to menn i slutten av 20-årene som urinerte mot et bygg i sentrum. Begge anmeldes for urinering på offentlig sted.

Mo i Rana: To brødre havnet i klammeri med hverandre på et utested. En av dem utøvde vold mot dørvakta. Han ble tatt med av patruljen og anmeldt.

Mo i Rana: To karer i begynnelsen av 20-årene ble bortvist etter slåssing.

- Det er mulig det kommer anmeldelse fra en av partene. Det er ikke meldt om personskader, melder politiet i Nordland.

Bodø: To menn i begynnelsen av 20-årene ble bortvist etter slåsskamp. Ingen anmeldelse fra politiet.

Mo i Rana: En mann i begynnelsen av 20-årene rygget inn i en parkert bil. Det viste seg at han var beruset. Han fremstilles for blodprøve av patruljen, og det opprettes sak.

Mo i Rana: Politiet stanset en mann på 22 år ved Ranenget. Det viste seg at mannen ikke hadde et gyldig førerkort, og han anmeldes for kjøring uten gyldig førerkort.