Rettsmaraton etter skuterulykke avsluttet

Hendelsen skjedde høsten 2016, da mannen havnet under snøskuteren etter en velt i en skråning. Dette var langt ute i fjellet, og mannen var mutters alene. Han trodde han var hardt skadd og at han kanskje ikke kom fra det med livet, og drakk etter eget utsagn noen slurker vodka for å roe seg ned.

Det viste seg at han ikke var alvorlig skadet, og han ble etter hvert hentet og fraktet til sykehus, der han ble utskrevet neste dag. Politiet fant at han hadde en solid alkoholpromille noen timer etter ulykken.

Spørsmålet for politiet var om mannen hadde forbrutt seg mot vegtrafikklovens paragraf fem: "Fører av motorvogn må ikke nyte alkohol eller ta annet berusende eller bedøvende middel i de første seks timene etter at han er ferdig med kjøringen, når han forstår at det kan bli politietterforskning på grunn av kjøringen eller utviser grov uaktsomhet i så måte".

Politiet mente han var skyldig i lovbruddet, og tiltalte reineieren.

Mannen ble frikjent i tingretten, dømt til fengsel i lagmannsretten og frifunnet i Høyesterett, som sendte saken tilbake til lagmannsretten. Der er nå mannen endelig frifunnet, og kan legge saken bak seg.

Det er ikke alltid at en person kan regnes som fullstendig tilregnelig, når vedkommende nettopp har vært utsatt for en potensiell livstruende ulykke. Lagmannsretten fant derfor at mannen ikke opptrådte grovt uaktsomt da han drakk alkohol der og da.

