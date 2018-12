– Veldig bra for hvalfangsten

nyheter

Det skriver styreleder Truls Soløy i Norges Småkvalfangerlag i en pressemelding. Han støtter dermed Japans beslutning, og har stor forståelse for denne.

- Bakgrunnen for at Japan går ut av IWC er at denne organisasjonen gjennom årenes løp har utviklet seg til å bli mer og mer en verneorganisasjon som det er helt umulig å komme noen vei med i forhold til å få etablert en bærekraftig forvaltning av de ulike kvalbestandene sier Soløy.

Småkvalfangerlaget tror IWC kan få store økonomiske problemer etter Japans «Sayonara».

Soløy skriver i pressemeldingen at det, ifølge småkvalfangarlaget, må være noe fundamentalt galt med organisasjonen der alle verdens nasjoner - store som små, har lik innflytelse på saker som bare angår enkeltnasjoner.

- I en slik sammenheng er det vernenasjonene som dominerer sterkt, påstår han.

Norges Småkvalfangerlag har ved flere tidligere anledninger tatt til orde for at Norge må melde seg ut av IWC og i stedet bruke NAMMCO som forvaltningsorgan for kval i det Nordlige Atlanterhavet.

