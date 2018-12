Branntilløp på Andenes

nyheter

110-sentralen i Bodø sendte ut meldingen litt før klokken 0100 i natt om branntilløpet. Brannen ble varslet via en automatisk melding, og lokalt brannvesen på Andenes rykket ut.

Tett før klokken 01.00 melder vaktleder Bjørn Engan ved 110-sentralen i Bodø at brannvesenet har kontroll.

– Det har vært et branntilløp, men vi har fått rapporterer om at situasjonen er under kontroll, sier Engan.

Han melder at det var tidvis vanskelig å kommunisere med de som oppholdt seg i huset ettersom beboerne ikke hadde norsk som morsmål og heller ikke snakket engelsk.

I Storsteinnes er en mann i 20-årene mistenkt for promillekjøring etter å ha kjørt utfor veien. Den unge mannen, som var alene i bilen, var ikke skadet etter ulykken. Troms politidistrikt melder klokken 07.22 at det er tatt blodprøve av mannen, og at førerkortet er beslaglagt.

Politiet i Nordland melder derimot om en rolig natt til 1. juledag i distriktet. Også på julekvelden mandag var det ikke noen større hendelser som krevde utrykning for politiet.