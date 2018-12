Lander med ni reinsdyr

nyheter

Det kommer det fram av sidene til Avinor for Harstad/Narvik lufthavn, Evenes.

Med kjennetegnet Santa 01 ankommer julenissen med kjennetegnene «Lift Body Sleigh, Red White White Trim Evenes i løpet av kvelden før julekvelden. Fuel type: Hay.

Dette kan en lese av landingstillatelsen fra Avinor lille julaften. Motorkraften er ni reinsdyr. 9 raindeer extend range.

Navigasjonslys vil være single red constant beacon (Rudolph) visible at all times during transitt supports by eight mixed red av green strobes. Kan vi lese av landingstillatelsen som Avinor har skrevet ut.

Julenissen og hans reinsdyr vil oppholde seg på flyplassen til alle barn har sovnet.

– Dette er nok en melding som flygelederne i tårnet har lagt inn. Så der er bare å følge med, sier Anne Britt Bekken, lufthavnsjef ved Harstad Narvik lufthavn Evenes.

– Flott at nissen melder sin ankomst i kveld etter at Widerøe har landet og hatt sin avgang. Julaften vil det være et tidlig fly før det roer seg, sier Bekken.

Sent 1. juledag vil det lande et fly som skal ta med seg passasjerer tidlig 2. juledag.

– Det vil være vanlig beredskap på flyplassen i jula. Med tanke på at det kan være ambulansefly innom flyplassen, sier lufthavsjef, Anne Britt Bekken, som i januar i 2019 har vært sjef på Evenes i to år.

I tillegg til besøk av julenissen, så synes hun 2018 har vært et spennende år. Det har vært en liten økning i aktivitet på flyplassen, og en forbereder seg på økt aktivitet fra Forsvaret i årene som kommer.

Bekken sier at det er viktig å være et godt vertskap også for dem i perioden utbyggingen skjer. Samt at en skal sørge for at den sivile luftfarten går som planlagt.