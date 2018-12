nyheter

Prognosene til yr.no viser oppholdsvær og minusgrader.

Lenger nord holder det seg under null, og her kan det bli gode muligheter å prøve den nye snøfreseren, melder yr.no om de to første juledagene i Harstad-området.

Men prognosene viser også at nedbøren kan komme som regn, viser oversikten til yr.no for Harstad.

Første og andre juledag blir det mildere sør i Norge. Mildværet gir regn på kysten fra Vestlandet til Trøndelag.